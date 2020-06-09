İzmir'de deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Google aramalarında merak edilen "İzmir'de deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı ile ilgili 9 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yayınlandı.
İzmir'de deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusunun yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle belli oldu. Son dakika haberleri arasında deprem haberlerini takip edenler için son depremler listesi haberler yer alıyor.
Edinilen bilgiye göre İzmir’in Menderes bölgesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerini bildirirken resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.44'te İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREM Mİ OLDU?
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