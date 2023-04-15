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15 Nisan 2023 Cumartesi 22:13:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 22:13:00

İzmir'de 9 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dağkızılca Mahallesi'nde ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada evin duvarında asılı bulunan dolu av tüfeğiyle oynayan Çınar Güven Süer tetiğe bastı.

Başından ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Süer, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken babasının ifadesine başvuruldu.

Etiketler : İzmir Torbalı ilçesi Çınar Güven Süer
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