İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 153 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesinde de yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

153 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Urla ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik bot ve yelkenli tekne içerisindeki toplam 153 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.