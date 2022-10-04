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04 Ekim 2022 Salı 22:41:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 22:41:00

İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 153 göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 153 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesinde de yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

153 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Urla ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik bot ve yelkenli tekne içerisindeki toplam 153 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan göçmen
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