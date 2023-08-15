İzmir'de 63 uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 6-12 Ağustos tarihleri arasında 63 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 8 kilo 100 gram uyuşturucu, 6 bin 685 sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 12 hassas terazi, 5 tüfek, 5 tabanca ile bu silahlara ait 172 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 156 bin 20 lira ele geçirildi, 88 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si hakimlikçe tutuklandı.