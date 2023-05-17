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17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:43:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:43:00

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları teknedeki 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Karaburun açıklarında, Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : düzensiz göçmen izmir sahil güvenlik internet
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