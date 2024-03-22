İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki 35 ARZ 499 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 KD 5068 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 plakalı otomobille, kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 35 KE 8835 plakalı otomobildeki İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen'in (58) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü (22), G.Ü (25), A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.