İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
- İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
- Sabiha Gökçen'deki uçuşlarda kısıtlama sürecek
- Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
- Kızını 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüş
- İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor