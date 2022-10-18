İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına, tüketimi sonucu çıkan gazlarla da çevreye ciddi zararları bulunduğu belirtilen karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma kapsamında Torbalı ilçesinde 2 depoya operasyon düzenledi.

Depolarda yapılan aramada 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.G. gözaltına alındı, 5 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.