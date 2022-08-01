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01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:35:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:35:00

İzmir Yetiştirme Yurtlarından Teşekkür plaketi

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Yetiştirme Yurtları Genel Başkanlığı Ahde Vefa Platformu tarafından kendilerine yapılan sosyal yardım ile gönüllü destekler nedeniyle, bir teşekkür plaketi takdim etti.

İzmir Merkezli yurtların Genel Merkezin de gerçekleşen plaket takdimin de Platformu temsilen İletişim Uzmanı Taner Akkuş, plaketi Genel Başkan Edibe Dinçel ile Başkan yardımcısı İhsan Yılmazoğlu'nun elinden aldı.

YAVRULARIMIZ BİZLERE ÖNCE ALLAH'IN SONRA DA DEVLETİMİZİN EMANETİ

Başkan Edibe Dinçel, "İzmir Merkezli olan kurumumuza yönelik yapılan tüm yardımlar ve destekler birer mukaddes eylemlerdir. Çünkü ailemizde bulunan korunmaya ve gözetilmeye muhtaç tüm yavrularımız bizlere önce Allah'ın sonra da yüce devletimizin birer emanetidir. Bu emanetleri umut dolu yarınlara hazırlarken her türlü olası tüm olumsuz durumlardan koruyup gözetiyoruz. Geleceklerini teminat altına alıyoruz. İşte tam da bunun için yanımızda olan her insan ve yaptıkları her yardım biz de mukaddestir. Danışmanımız Taner Akkuş da her zaman yanımız da durmuş ve tüm programlarımıza gönüllü destek olmuştur. Kendisine şükranlarımızı sunuyor ve bu teşekkür plaketini takdim ediyoruz" dedi.

BİZLERİ GÖNÜLLERİNDE TAŞIYAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER

Başkan Yardımcısı İhsan Yılmazoğlu, "biz kurum olarak bedenen yanımızda olan ve bizleri gönüllerinde taşıyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizdeki geleceğe hazırladığımız her çocuk ihtiyaç sahibidir. Aslın da bizlere emanettir. Bu emaneti koruyor ve gözetiyoruz. Bu zor ve önemli görevde bizleri yalnız bırakmayan ve tüm gayretleri ile maddi ve manevi olarak her zaman destekleyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak başta olmak üzere, yönetimine, sponsorluğu ile daima yanınızda olan Queenzz Güzellik Merkezlerine, iş adamı Arda Erdal Şıla ve özellikle de köprü vazifesi ile ilişkilerimizi düzenli bir şekilde dengede tutmaya çalışan ve bu anlamlı desteği de gönüllü olarak yıllardır başarıyla gerçekleştiren kıymetli danışmanımız Taner Akkuş'a çok teşekkür ederiz" dedi.

AMACIMIZ DEVLETİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK

İletişim Uzmanı Taner Akkuş, "anlam yüklü duygularla dolu bu plaketi takdir gören Yetiştirme Yurtları Genel Başkanımız Edibe Dinçel başta olmak üzere yönetimi ve tüm yurt bireylerine çok teşekkür ederim. Bizler toplumsal ve kamusal alanda ve sürdürülebilir bağlamda ki tüm sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak gayretle destek veriyor ve son nefesimize kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu manada tarafıma takdir görülen bu anlamlı plaket için Yetiştirme Yurtlarına, yönetimine ve desteklerinden dolayı Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ve iş adamı Arda Erdal Şıla'ya çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken onların, yarınlarımızın teminatı olduğunu ve yarınlarımızı da onların inşaa edeceğini asla ama asla unutmamalıyız. Kaldı ki yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını zaten yüce Devletimiz karşılamakta ve sistemsel bir şekilde de koruyup gözetmektedir. Bizlere düşen sadece ilgi ve alaka ile devletimizin yükünü hafifletmek ki, bu durum da dini anlamda omzumuza yüklenmiş manevi bir yük ve kutsal bir görevdir." vurgusunda bulunarak sözlerini tamamladı.

Etiketler : Arda Erdal Şıla Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak İletişim Uzmanı Taner Akkuş
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