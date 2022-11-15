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15 Kasım 2022 Salı 00:17:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 00:17:00

İzmir ve Aydın açıklarında 199 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor. İzmir ve Aydın açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 190 düzensiz göçmen ile arıza nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği belirterek yardım talebinde bulunan 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Dikili ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da 157 düzensiz göçmeni kurtardı.

Etiketler : Aydın Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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