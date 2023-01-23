İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 9'u elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl 20 Aralık'ta İzmir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahis şebekesini yönettiği öne sürülen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer ikiz kardeş K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Operasyon kapsamında 20 Ocak'ta da İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 15 şüpheli daha yakalanmıştı.