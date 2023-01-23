VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 19:01:00

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 9'u elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl 20 Aralık'ta İzmir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahis şebekesini yönettiği öne sürülen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer ikiz kardeş K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Operasyon kapsamında 20 Ocak'ta da İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 15 şüpheli daha yakalanmıştı.

Etiketler : Operasyon izmir yasa dışı bahis operasyonu
Viran düeti

Viran düeti
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Müzikal buluşma

Müzikal buluşma
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Enerjik Seda

Enerjik Seda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX