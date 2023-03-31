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31 Mart 2023 Cuma 19:01:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 19:01:00

İzmir merkezli 5 ilde sahte dekont dolandırıcılığı operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: AA

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İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de sahte banka dekontları yoluyla dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el otomobillerini satmak isteyenlerle anlaşma yapıp araçların devri için yapılan noter işlemleri sırasında sahte banka dekontu göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü.

Aynı kişilerin kırsal mahallelerde de üreticilerden tarım ürünleri ve küçükbaş hayvanlarını alarak yine sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de toplam 16 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda cep telefonları, 3 av tüfeği, kurusu sıkı tabanca, dizüstü bilgisayar, tablet, 8 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, boş senet, ıslak imzalı satış sözleşmesi ele geçirildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 21 kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Etiketler : izmir emniyet sahte banka dekontları

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