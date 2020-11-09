İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 23.30'da İzmir’in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir Menderes'te saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Sosyal medyada depremi hisseden vatandaşlar korkularını dile getirirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.