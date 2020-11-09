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09 Kasım 2020 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 00:19:00

İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

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İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 23.30'da İzmir’in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir Menderes'te saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Sosyal medyada depremi hisseden vatandaşlar korkularını dile getirirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Etiketler : izmir deprem afad
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