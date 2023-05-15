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15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:21:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:21:00

İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 85 göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Menderes, Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 85 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı hareketli lastik botları tespit etti.

Sevk edilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik botlardaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir Düzensiz göçmen
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