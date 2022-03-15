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15 Mart 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 17:00:00

İzlediği film, şampiyonluğa götürdü

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KONYA'da, 8 yıl önce seyrettiği 'Çelik Yumruklar' filminde etkilenerek, kick boksa başlayan Çetin Karapınar (16), peş peşe katıldığı 2 müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Karapınar, "Bütün gençler, bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı" dedi.

KONYA'da, 8 yıl önce seyrettiği 'Çelik Yumruklar' filminde etkilenerek, kick boksa başlayan Çetin Karapınar (16), peş peşe katıldığı 2 müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Karapınar, "Bütün gençler, bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı" dedi.

Konya Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Çetin Karapınar, 8 yaşında seyrettiği 'Çelik Yumruklar' filminden etkilendi ve evde filmdeki spor hareketlerini yapmaya başladı. Ailesi ise Karapınar'ı Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'ne kaydettirdi. Burada kendisini geliştiren Karapınar, 2020 ile 2022 yıllarında katıldığı Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Kötü alışkanlıklardan kendisini uzak tutmaya çalıştığını belirten Çetin Karapınar, "Bu spora 'Çelik Yumruklar' filmiyle başladım. Küçük yaşta bu filmi izledim ve 1 ay sonra evde kendi kendime antrenmanlar yaptım. Daha sonra ailem, hareketlerimi görünce hem kötü alışkanlıklardan uzak durmam hem de ağabeyimle spora gitmem için beni kulübe gönderdi" dedi. Karapınar ayrıca kick boksta Gökhan Saki ile Badr Hari'yi örnek aldığını söyledi.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Yaşıtlarına spor yapmaları için tavsiyede bulunan Çetin Karapınar, "Kick boksu çok seviyorum. Her gün antrenmanlar yaptık. Türkiye şampiyonluğum ilk açıklandığında çok mutlu oldum. Çok çalışıp karşılığını şampiyonlukla alınca mutluluğu çok ayrı oluyor. Bence bütün gençler bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı. Bence her gencin bir hedefi olmalı. Benim bundan sonraki hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmak. Milli olup dünya şampiyonasında ülkemize madalyalar, dereceler getirmek istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : İzlediği film şampiyonluğa götürdü Kick boks Çetin Karapınar
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