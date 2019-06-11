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11 Haziran 2019 15:11 | Salı

iyzico satıldı! iyzico nedir, ne kadara satıldı?

6 yıl önce Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan ve o günden bu yana büyüyen iyzico, uzun görüşmelerin ardından satıldı. 'iyzico satıldı!' haberlerinin gündeme gelmesi ile birlikte 'iyzico nedir, ne kadara satıldı?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico, bugün itibarıyla global fintek şirketi PayU tarafından satın alındı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU, 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico’yu satın aldı. Bu satın alma işlemi ile birlikte Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. iyzico satış haberleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

iyzico satıldı! iyzico nedir, ne kadara satıldı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico, bugün itibarıyla global fintek şirketi PayU tarafından satın alındı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU, 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico’nun yeni sahibi oldu. Bu satış işleminin ardından  Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. iyzico satışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 

İYZİCO SATILDI! İYZİCO NE KADARA SATILDI?
6 yıl önce Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan ve o günden bu yana büyüyen iyzico, uzun görüşmelerin ardından PayU'ya 165 milyon dolara satıldı.

İYZİCO NEDİR?
iyzico, 2012 yılında, farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine, kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma amacıyla Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından İstanbul’da kuruldu. Avrupa’nın saygın şirketlerinde uzun yıllar önemli pozisyonlarında görev alan Özbuğutu ve Isın, bu alandaki tecrübelerini iyzico ile Türkiye pazarına taşıdılar ve tamamen bu pazara adapte olmuş inovatif bir platform oluşturdular.


2010 yılında Almanya’da başlayan bir dostluk, bir sene sonra bir akşam yemeğinde tamamen şekillenerek iş ortaklığına dönüşeceğinin sinyallerini verdi. Ne istediğimizi, ne yapacağımızı ve hepsinden önemlisi nerede yapacağımızı biliyorduk. İyi olacak, işimizi iyi yapacak, iyi insanlarla bir arada olacak, iyi bilinecek ve en güzel hali ile Türkiye’de devam edecektik! 2012 yılının Ekim ayı bizim için ortak hayallerimizin ve bugünkü iyzico’nun başlangıcı oldu. 

 

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