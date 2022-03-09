İyimser insanlar daha uzun yaşıyor

ABD'li bilim insanları yaklaşık 60 yıl boyunca verileri toplanan 200'ü aşkın kişiyi inceledi. Sonuçlarda iyimser insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığı görüldü. Bilim insanları, bir kişinin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan bağımsız olarak stresle başa çıkmanın yollarının öğrenebileceğini belirtiyor.