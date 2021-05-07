İyilikte yarışıyorlar

İki yıldır haftada bir gün buluşup yardım dağıtan tutkunlar, öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı yapıyor, engellilere akülü araç temin ediyor, ihtiyaç sahiplerine gıda temin edip, kira ve faturalarını ödüyor.

RAMAZANDA ERZAK DAĞITIYORLAR

Bursa'da bir araya gelen otomobil tutkunları, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Sosyal medyada 2 yıl önce birkaç kişiyle kurulan, şimdi ise bin kişiye ulaşan kulübün üyeleri, haftada bir gün buluşarak sosyal sorumluluk etkinlikleri planlıyor. Bu kapsamda 2 sene içinde engellilere akülü araç hediye eden, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda bulunan araç tutkunları, ramazanda da kolilerle erzak dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin kira ve faturalarını ödedi.

BORÇ DEFTERİ KAPATTIKLARI DA OLDU

Bir mahalle bakkalındaki borç defterini de kapatan kulüp üyeleri yardımlarıyla takdir topluyor. Grubun başkanı Yasin Altın, aşırı hız, tehlikeli araç kullanma, gereksiz modifiye ve ses tesisatı gibi olumsuz baktıkları konulardan uzak durduklarını söyledi. İnsanlara faydalı işler yapmayı kendilerine amaç edinerek bu yola çıktıklarını belirten Altın "Amacımız, tamamen araç sevgisi ve elimizden geldiğince insanlara yardım etmek" şeklinde konuştu.