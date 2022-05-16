İyilik mesaisi bitmiyor

Çünkü o hastaneden çıkar çıkmaz gönüllüsü olduğu Kızılay'a koşarak, ihtiyacı olan ailelere yardım kolisi dağıtmaya başlıyor.



DİYABETE KARŞI BİLGİLENDİRİYOR

5 yıl önce atandığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde, başta Kovid-19 olmak üzere çeşitli servislerde çalışan hemşire Ünzile Eren Durmaz, şimdi de "Diyabet Okulu"nda şeker hastalarına hizmet veriyor. Kentte 2 yıldan bu yana diyabet hastalığı konusunda yardım almak için "Diyabet Okulu"na başvuran 1500 kişiye eğitim ve belge veren Durmaz, bilgilendirici broşürler de dağıtarak hastalık konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

DERTLERİNE DERMAN OLMA ÇABASI

Ünzile Hemşire hastane çıkışında da soluğu 3 ay önce gönüllüsü olduğu Türk Kızılay'da alıyor. Kızılayın hazırladığı yardım kolilerini diğer arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Ünzile Hemşire "Yardıma gittiğimiz ailelerle sohbet ediyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarına göre hazırladığımız gıda kolileri ile giyim yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıtan Ünzile Hemşire "Her ziyaretimiz iki saat sürüyor. Gittiğimiz ailelerin mutluluğunu gördükçe bizim de yorgunluğumuz azalıyor" diyor.