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09 Ekim 2022 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 15:55:00

İyilik her zaman kazanacak

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Donör İsmail Akcan'dan ilik nakli yapılan lösemili genç bir kız kurtarılamadı. Acı haberle yıkılan Akcan, bir başka hastayla eşleştiğini öğrendi. Salı günü ikinci kez ilik nakli için kan verecek olan bağışçı, "Ne kadar çok donör olursa o kadar çok can kurtulur" diyor.

ALDIĞI ÖLÜM HABERİYLE YIKILMIŞTI

Bursa İnegöl'de mobilyacılık yapan 39 yaşındaki İsmail Akcan, ilik nakli bekleyen hastalara umut oldu. Her şey lösemiye yakalanan bir genç kıza yardımcı olmak için Kızılay'da kan vermesiyle başladı. 2017 yılında ilik nakli gerçekleşti. Ancak genç kız 2 sene sonra hayata gözlerini yumdu. Akcan, bu haber üzerine yıkılmışken bir başka kişiyle eşleştiği haberini aldı.

İsmail Akcan, "Çoğu insan korktuğu için nakil aşamasında vazgeçiyor. Oysa ki öyle değil. Beni tam teşekküllü bir sağlık kontrolünden geçirdiler. Hiçbir ağrı çekmedim" dedi.

MİLYONDA BİR İHTİMAL İKİ KEZ TUTTU

39 yaşındaki bağışçı, 11 Ekim Salı günü ikinci kez ilik nakli için masaya yatacak. İsmail Akcan, "Milyonda bir olan şey bana 2 defa nasip oldu. Şu an heyecanla o günü bekliyorum. Kim olduğunu bilmediğim bu hasta kardeşimize nasipse ilik vereceğim. Ne kadar çok donör olursa o kadar çok hastanın şansı yükselir. Bu hayatta her zaman iyilik kazanacak" dedi.

BÜLENT ŞANLIKAN

Etiketler : ilik nakli donör bağışçı ismail akcan
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