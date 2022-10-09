İyilik her zaman kazanacak

ALDIĞI ÖLÜM HABERİYLE YIKILMIŞTI



Bursa İnegöl'de mobilyacılık yapan 39 yaşındaki İsmail Akcan, ilik nakli bekleyen hastalara umut oldu. Her şey lösemiye yakalanan bir genç kıza yardımcı olmak için Kızılay'da kan vermesiyle başladı. 2017 yılında ilik nakli gerçekleşti. Ancak genç kız 2 sene sonra hayata gözlerini yumdu. Akcan, bu haber üzerine yıkılmışken bir başka kişiyle eşleştiği haberini aldı.

İsmail Akcan, "Çoğu insan korktuğu için nakil aşamasında vazgeçiyor. Oysa ki öyle değil. Beni tam teşekküllü bir sağlık kontrolünden geçirdiler. Hiçbir ağrı çekmedim" dedi.

MİLYONDA BİR İHTİMAL İKİ KEZ TUTTU



39 yaşındaki bağışçı, 11 Ekim Salı günü ikinci kez ilik nakli için masaya yatacak. İsmail Akcan, "Milyonda bir olan şey bana 2 defa nasip oldu. Şu an heyecanla o günü bekliyorum. Kim olduğunu bilmediğim bu hasta kardeşimize nasipse ilik vereceğim. Ne kadar çok donör olursa o kadar çok hastanın şansı yükselir. Bu hayatta her zaman iyilik kazanacak" dedi.

BÜLENT ŞANLIKAN