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07 Haziran 2024 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 17:09:00

İyi ki doğdun Almila

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit kızı olan minik Almila Gökçe Kırık'a doğum gününde özel bir sürpriz yaptı.

Şehit kızını unutmadılar.

Doğum gününde yalnız bırakmadılar.

Erzurum'da toplum destekli, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri yürekleri ısıttı.

Geçen yıl Bitlis'te şehit düşen polis memuru Ertuğrul Kırık'ın 5 yaşındaki kızı Almila'nın doğum günüydü.

POLİSLER ALMİLA'NIN KAPISINA GİTTİ

Polisler ellerinde pasta, hediyeler, kapıya dayandılar...

Şehit kızı Almila'ya sürpriz yaptılar...

Pasta kesildi.

Hep birlikte "iyi ki doğdun almila gökçe" şarkısı söylendi.

Mutluluğuyla babasının meslektaşlarını da sevindiren Almila, daha sonra pastayı üfledi

Pastanın kesilmesinin ardından polisler, Almila'ya çeşitli hediyeler verdi.

Etiketler : Ertuğrul Kırık şehit Almila Erzurum Emniyet Müdürlüğü
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