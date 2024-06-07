İyi ki doğdun Almila
Erzurum Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit kızı olan minik Almila Gökçe Kırık'a doğum gününde özel bir sürpriz yaptı.
Şehit kızını unutmadılar.
Doğum gününde yalnız bırakmadılar.
Erzurum'da toplum destekli, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri yürekleri ısıttı.
Geçen yıl Bitlis'te şehit düşen polis memuru Ertuğrul Kırık'ın 5 yaşındaki kızı Almila'nın doğum günüydü.POLİSLER ALMİLA'NIN KAPISINA GİTTİ
Polisler ellerinde pasta, hediyeler, kapıya dayandılar...
Şehit kızı Almila'ya sürpriz yaptılar...
Pasta kesildi.
Hep birlikte "iyi ki doğdun almila gökçe" şarkısı söylendi.
Mutluluğuyla babasının meslektaşlarını da sevindiren Almila, daha sonra pastayı üfledi
Pastanın kesilmesinin ardından polisler, Almila'ya çeşitli hediyeler verdi.