İtfaiyenin kuş mesaisi

İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokak'taki bir ağaca konan yavru karganın ayağı daldaki ipe dolandı. İtfaiye erleri kargayı kurtararak veterinere götürüldü. Aynı mahallede 2'nci kattaki boş evin camla kaplı balkonuna giren ve 2 gün mahsur kalan güvercin de balta sapı uzatılarak, kurtarıldı. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde de, ağaçtaki yuvasından düşen yavru saksağan, itfaiye eri tarafından yuvasına yerleştirdi.

