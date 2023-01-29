İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekibi, su altında ve üstünde can kurtarmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Deniz ve iç sularda boğulma ve kayıp aramalara anında müdahale için hazır bekleyen ekip, zorlu bir eğitim alıyor.



Güne Amanos Dağları eteğindeki Karlısu Göleti'nde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan ekip, haftanın üç günü de yaz kış demeden yüzme ve dalış antrenmanları yapıyor. Ekip amiri Sabit Dönmez, "6 kişilik ekibimizle eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.