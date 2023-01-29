VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim tarihi yaklaştıkça algı operasyonları düzenleniyor"
İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu
MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu
Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından cüzzam hala etkisini sürdürüyor
2022'de yatırımlara büyük teşvik
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor
İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
İsimsiz kahramanlar Kış Tatbikatı'nda
2022'de 138 binden fazla siber saldırı engellendi
Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan ilk kez ateş etti
"Papa, Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna savaşındaki) çabalarından övgüyle söz ediyor"
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü
Başkan Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Kurum'dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı
Sette sürpriz kutlama
Apandisit ameliyatı oldu
BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü... "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"
Türk firmaları Kerkük'ün yeniden imarında önemli rol oynuyor
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
29 Ocak 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 16:00:00

İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim

ABONE OL

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekibi, su altında ve üstünde can kurtarmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekibi, su altında ve üstünde can kurtarmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Deniz ve iç sularda boğulma ve kayıp aramalara anında müdahale için hazır bekleyen ekip, zorlu bir eğitim alıyor.

Güne Amanos Dağları eteğindeki Karlısu Göleti'nde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan ekip, haftanın üç günü de yaz kış demeden yüzme ve dalış antrenmanları yapıyor. Ekip amiri Sabit Dönmez, "6 kişilik ekibimizle eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Etiketler : hatay büyükşehir belediyesi itfaiye dalgıç eğitim
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Antalya yolcusu

Antalya yolcusu
Hayallerini oyunculukla yaşıyor

Hayallerini oyunculukla yaşıyor
Binicilik ve kılıç dersi alıyor

Binicilik ve kılıç dersi alıyor
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX