İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi 1'inci Hürriyet Sokak'ta bir vatandaş atık su borusunda bir kedinin mahsur kaldığını farkederek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, caddede bulunan mazgalları tek tek kontrol etti.

Bir vatandaşın sesin geldiği mazgalı göstermesi üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştı. Atık su borusunun geçtiği mazgalı açan itfaiye eri, daha sonra cep telefonuyla kedi sesi vermeye başladı.

Sese cevap veren kedinin yerini belirleyen itfaiye erleri kurtarmak için çareler aramaya başladı. Bu arada bulunduğu yerden hareket eden kedi, borunun apartmana giden tarafına geçti.