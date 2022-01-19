19 Ocak 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 18:30:00
İtfaiyeden buz sarkıt temizliği
VAN'da araçların termometresinin sıcaklığı sıfırın altında 35 derece gösterdiği Özalp ilçesinde, vatandaşlar araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
VAN'da araçların termometresinin sıcaklığı sıfırın altında 35 derece gösterdiği Özalp ilçesinde, vatandaşlar araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Soğuk havanın etkisiyle su depoları ve akarsuların donduğu ilçede, itfaiye ekipleri çatılarda boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizledi.