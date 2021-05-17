  • BIST
    1449.18
  • Dolar
    8,3501
  • Euro
    10,1460
  • Altın
    497,7830
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kongre üyelerinden Biden yönetimine sert uyarı: İsrail'e destek yasa dışı
İsrail'i zora sokacak açıklama! ABD: Kanıt görmedik
Avrupa'dan ABD'ye karşı 'savaş uçağı' hamlesi! 3 ülke harekete geçti
Bakan Soylu: Uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı
Ermenistan'ın nafile çırpınışları!
Thodex soruşturmasında 3 firarinin kimliği tespit edildi
Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mesajı
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil hakkında yeni gelişme
Rusya'dan, İsrail ve Filistin için müzakere teklifi!
Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti... Gazzeli babadan acı haber
Alman polisinden skandal hareket! Türk vatandaşını darp ettiler
"İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli"
1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?
Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım
Türkiye'den BMGK'nin işgalci İsrail'e sessiz kalmasına tepki: Kabul edilemez
65+ yaşa özgürlük
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
BMGK'den somut adım çıkmadı
Varis şişi sandı 10 kiloluk tümör çıktı
İtfaiyenin kuş mesaisi
Örnek alınacak azim
İsviçreli ailenin bisikletle Türkiye turu
17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30:00

İsviçreli ailenin bisikletle Türkiye turu

ABONE OL

İsviçre'nin Aaran şehrinde yaşayan mimar Martin Burger (42), fizyoterapist eşi Sbiylle Burger, çocukları Noemi (9) ve Aline (7) ile Türkiye turuna çıktı. Burger ailesi, 16 Nisan'da uçakla, bisikletlerini de yanlarında olarak İzmir'e geldi. İzmir'den yola çıkan aile, sırasıyla İzmir'de Efes, Aydın, Denizli'de Pamukkale'yi gezerek, Kaş'a geldi. Aile, Türkiye'de üç ay boyunca 3 bin kilometre yol yapacak.

Kaş'ta Saklıkent ve Patara Antik Kenti'ni gezen aile, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki kamp alanında üç gün kamp yapan aile, Myra Antik Kenti'ni ve Andriake Antik Kenti'ni gezdi. Gündüzleri belirli zaman diliminde çocuklarını ders çalıştıran aile, Çayağzı Plajı'nda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

'TÜRKİYE'DE 700 KİLOMETRE YOL YAPTIK'

Martin Burger, 2010'da İsviçre'den bisikletle yola çıkarak, Çin'e kadar gittiklerini belirterek, "Edirne'den başlayarak Kırklareli, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Ağrı'yı gezerek, İran'a geçmiştik. O gezide Türkiye ve Türk insanı bizi çok etkilemişti. Pandemi döneminde çocuklarımızla birlikte bisikletle Türkiye'yi gezmeye karar verdik. Şu ana kadar 700 kilometre yol yaptık. Üç ay Türkiye'de kalarak, 3 bin kilometre yol yapacağız. Bazı yerlerde 2- 3 günlük kamplar yapıyoruz. Bu kamplarda çocuklarımızın derslerine çalışıyoruz. Denize giriyor, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Günde 30- 85 kilometre arasında yol alıyoruz. Özel yapım iki bisikletle yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN HARİKA İNSANLARI TÜRK İNSANI'

Amaçlarının Türkiye'nin güzelliklerini görmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak olduğunu aktaran Burger, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza Türkiye'nin güzelliklerini, çok önemli tarihi yerlerini tanıtmak istiyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Arada bir otelde, pansiyonda kalıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık. Güvenli bir ülke. Çocuklarımız Türk insanının konukseverliğine, cana yakınlığına hayran kaldı. Her yerde insanlar bize bir şeyler ikram ediyor, hediye ediyor. Şunu çok samimi söylüyorum. Hiçbir İsviçreli, bir yabancıya bir bardak çay ikram etmez. Ama burada insanlar bize sebze, meyve veriyor. Yemek ikram ediyor. Dünyanın en harika insanları Türk insanı. Çocuklarımız 'tekrar gelelim' diyor."

Antalya'da Olimpos Antik Kenti'ni gezeceklerini, ardından Konya, Aksaray'ı geçerek Kapodokya'ya gideceklerini söyleyen Martin Burger, "Kapodokya'da yeni bir rota belirleyeceğiz. Temmuz ayı ortasında İzmir'den uçakla, İsviçre'ye döneceğiz" dedi.

'BU GÜZEL ÜLKEYİ NİÇİN KİRLETİYORLAR'

Ailenin büyük kızı Noemi Burger ise "Kardeşim de ben de Türkiye'yi çok sevdik. Türkler bize çok yardımcı oluyor. Türkiye çok güzel bir ülke. Ailemizle yine gelmek istiyoruz. Türkiye'de bir şey çok kötü. İnsanlar çöplerini caddeye, yola, doğaya rastgele atıyor. Bu güzel ülkeyi niçin kirletiyorlar. Bunu yapmasınlar" dedi.

Etiketler : İsviçreli aile Türkiye Noemi Burger BİSİKLET TURU
Karantina günlerim çok eğlenceli

Karantina günlerim çok eğlenceli
Eski sevgiliden 'like'

Eski sevgiliden 'like'
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Dövmelerini kapattırdı

Dövmelerini kapattırdı
Yazın hiti için buluştular

Yazın hiti için buluştular
Maç sonrası kapıda kaldı

Maç sonrası kapıda kaldı
‘Yakın arkadaş' paniği

‘Yakın arkadaş' paniği
Sosyal mesafesiz Brit ödülleri

Sosyal mesafesiz Brit ödülleri
Set bitse de Safiye olmaya devam

Set bitse de Safiye olmaya devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER