İsveç'ten kuşları izlemeye Iğdır'a geldi

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler, buradaki çalışmalarda elde edilen verileri kuş bilimine kazandırıyor. İsveç'ten gelen kuş araştırmacısı Hannes Andersson "Kafkasların, Avrupa'nın ve Afrika'nın önemli türlerinin yer aldığı, çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip alan. Kuşlar açısından çok önemli, biz de burada kuşları yakalayıp halka takarak göç yollarını takip ediyoruz" dedi.