VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
"İsrail'in yapmış olduğu soykırım için en iyi boykot ürünlerini tüketmemektir"
Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 150,7 milyar TL'ye çıkardı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi
13 Kasım 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 08:15:00

İsveç'ten kuşları izlemeye Iğdır'a geldi

ABONE OL

Iğdır'da bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne farklı ülkelerden gelen gönüllüler, buradaki çalışmalarda elde edilen verileri bilime kazandırıyor.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler, buradaki çalışmalarda elde edilen verileri kuş bilimine kazandırıyor. İsveç'ten gelen kuş araştırmacısı Hannes Andersson "Kafkasların, Avrupa'nın ve Afrika'nın önemli türlerinin yer aldığı, çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip alan. Kuşlar açısından çok önemli, biz de burada kuşları yakalayıp halka takarak göç yollarını takip ediyoruz" dedi.

Etiketler : isveç kuş ığdır kuş bilimi
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX