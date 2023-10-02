İstinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.