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11 Ocak 2023 Çarşamba 00:22:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 00:22:00

İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçıran Hazni Gölge yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran terörist Hazni Gölge, Bulgaristan 'dan Türkiye'ye teslim edildi. Zanlı Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırı olayı şüphelisi Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca 7 Ocak'ta, Bulgaristan İnterpol biriminden zanlının yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan İnterpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Hazni Gölge isimli zanlının Bulgar polisi tarafından yakalanması sağlandı.

Zanlı, Bulgaristan'dan Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye teslim edildi. Şüpheli, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla zanlı, İstanbul Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etiketler : Bulgaristan Son Dakika Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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