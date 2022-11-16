İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırının ardından operasyonlar sürüyor. Bombalı saldırının kilit isimlerinden biri olan, Hüsam A.K. isimli terör örgütü mensubu, Türk polis ekipleri tarafından Suriye'nin Azez kentinde yakalandı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi.