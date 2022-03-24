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24 Mart 2022 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 12:01:00

İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu

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Mobilya sektörünün lider markası İstikbal ihracatta da liderliği bırakmadı. İstikbal, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri'de ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan ihracatçı firmalar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) Kayseri'de düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldılar.

Vnün lider markası İstikbal Mobilya geceye damga vurdu. Marka, önceki yıllardaki büyük ihracat başarısını bu yıl da katlayarak devam ettirdi.

Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri'de ihracat şampiyonu olan İstikbal aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İstikbal Mobilya'nın ödülünü markanın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük aldı. Yörük'e ödülü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takdim etti.

Etiketler : Rıza Tuna Turagay Başkanı İsmail Gülle AKAMİB
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