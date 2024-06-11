İşte Rus Hava Kuvvetleri diyeti…

Diyet modası büyük bir çılgınlığa dönüşmüş durumda. Her gün televizyonlarda ve internet sitelerinde yeni diyet önerileriyle karşılaşıyoruz.

İnsanlar fit görünmek için doğru yöntem olup olmadığını gözetmeksizin kilo verme yollarını arıyor.

Formda kalma uğruna başvurulan ekstrem diyetler listesine bir yenisi daha eklendi.

RUS HAVA KUVVETLERİ DİYETİ

Askeri disipline dayalı Rus Hava Kuvvetleri diyeti sağlıklı mı bilinmez ama "sıfır beden" takıntılılarının ilgi göstereceği kesin...

Soğuk Savaş yıllarında Rus askerleri formda tutmak için ortaya çıkan bu diyet oldukça katı kurallara dayanıyor.

Daha ince ve zayıf askerlerin daha seri hareket edeceğini düşünen Sovyetler Birliği liderleri en hızlı kilo vermenin yollarını aradı.

13 GÜNDE 18 KİLO MU?

Düşük kaloriyi önceleyen diyet menüsü 13 gün uygulandığında 18 kilo kaybedilebileceği iddia ediliyor.

Ancak diyetin 3 günlük periyotlar halinde 7 gün boyunca uygulanması öneriliyor.

Her ne kadar askeri bir diyet olsa da bu diyeti uygularsanız egzersiz yapacak enerjiniz olmayacak gibi görünüyor.

ASKERİ DİSİPLİNLE NASIL KİLO VERİLİR?

Rus Hava Kuvvetleri diyetinde kahvaltı genellikle kahve ve çok az miktarda nişastalı karbonhidrattan oluşur. Öğle yemeği az miktarda protein ve bir parça meyvedir. Akşam yemeği ise protein ve salatadan ibarettir.

İşte o menü...

1. Gün

Kahvaltı - Kahve

Öğle Yemeği - 2 yumurta, domates

Akşam Yemeği - 200 gr kırmızı et ve yeşil salata

2. Gün

Kahvaltı - Kahve, bir parça kızarmış ekmek veya tuzlu su



Öğle Yemeği - 1. Gün ile aynı akşam yemeği

Akşam yemeği – 150 gr jambon, 1 bardak yoğurt

3. Gün

Kahvaltı - 2. Gün ile aynı



Öğle Yemeği - 1 domates ve 1 mandalinadan oluşan yeşil salata

Akşam Yemeği – 100 gr jambon, meyve salatası, 2 yumurta

4. Gün

Kahvaltı - 2. Gün ile aynı

Öğle yemeği- 150 gr peynir, 1 yumurta, 1 havuç

Akşam yemeği - meyve salatası, 1 kase yoğurt

5. Gün

Kahvaltı – 150 gr jambon, 1 bardak havuç

Öğle yemeği – 200 gr ızgara balık, 1 domates

Akşam yemeği – 250 gr kırmızı et

6. Gün

Kahvaltı - 2. Gün ile aynı

Öğle Yemeği - ¼ pişmiş tavuk, narenciye

Akşam yemeği - 2 yumurta, 1 bardak çiğ havuç

7. Gün

Kahvaltı - 2. Gün

Öğle Yemeği ile aynı 200 gr kırmızı et, narenciye



Akşam yemeği – 500 kaloriden az olan herhangi bir şey

BU DİYET YAPILIR MI?

Çok hızlı kilo vermeyi vadeden pek çok diyet gibi Rus Hava Kuvvetleri diyeti de birçok dezavantaja sahip.

Düşük kalorili olduğu için bu diyetin ardından yeniden hızlıca kilo alma ihtimaliniz yüksek.

Ayrıca sağlıklı bir vücut için yeterli vitamin ve besin sağlamadığı için hem ihtiyaç duyduğunuz günlük enerjiye sahip olamazsınız hem de zihni fonksiyonlarınız yeterince çalışmaz.

Vücudunuz temel enerji ihtiyacını karşılamak için proteinleri karbonhidratlara dönüştürecektir. Ayrıca günün büyük bölümünde kendinizi aç hissedeceksiniz.

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