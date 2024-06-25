İşte karşınızda, iki dakikalık pizza!

Çok pratik denilen bazı yemeklerin malzemesini bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu pizzanın malzemeleri kaşar peyniri ve domates sosu olsa da üstüne konulacak malzemeler sizin damak zevkinize kalıyor. Peki bu alışılmışlıktan uzak eforsuz lezzet nasıl yapılıyor? İşte lavaş pizza tarifi...

Lavaş Pizza Malzemeleri

Lavaş

Rendelenmiş kaşar peyniri

Domates sosu

Sucuk

Lavaş Pizza Yapımı

Öncelikle lavaşların ,üzerine rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini dökün. Ardından üstünü başka bir lavaş ile kapatın. Lavaş erimeye yaklaştıkça üzerine domates sosunu gezdirin. Dilediğiniz şekilde malzeme ekleyebilirsiniz. Önceden ısılmış 190 derecelik fırına peynirler eriyene kadar pişirin.

Afiyet, bal, şifa olsun...