İşte karşınızda, iki dakikalık pizza!
Kaynak: GUNES.COM
Lavaşı kim bulduysa bizi büyük yükten kurtaran dedirtecek pratik lezzetli lavaş pizza tarifi… Lavaş tek başına sanat eseriyken üstüne konulan kaşar ve domates sosu ile tam bir lezzet karnavalı haline geliyor. İşte çocuk yaşlı demeden herkesin afiyetle yiyeceği lavaş pizza tarifi…
Çok pratik denilen bazı yemeklerin malzemesini bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu pizzanın malzemeleri kaşar peyniri ve domates sosu olsa da üstüne konulacak malzemeler sizin damak zevkinize kalıyor. Peki bu alışılmışlıktan uzak eforsuz lezzet nasıl yapılıyor? İşte lavaş pizza tarifi...
Lavaş Pizza Malzemeleri
Lavaş
Rendelenmiş kaşar peyniri
Domates sosu
Sucuk
Lavaş Pizza Yapımı
Öncelikle lavaşların ,üzerine rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini dökün. Ardından üstünü başka bir lavaş ile kapatın. Lavaş erimeye yaklaştıkça üzerine domates sosunu gezdirin. Dilediğiniz şekilde malzeme ekleyebilirsiniz. Önceden ısılmış 190 derecelik fırına peynirler eriyene kadar pişirin.
Afiyet, bal, şifa olsun...