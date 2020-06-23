İstanbul'da dolu ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı.



İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

İstanbul’da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çengelköy’de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.



Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksama

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Fındıklı-Bağcılar arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle seferlerimiz Fındıklı-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA HORTUM ÇIKTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER



İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum çıktı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu. Yağış esnasında İstanbul'un Çatalca ilçesinde ise bir hortum meydana geldi.

