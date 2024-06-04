İstanbul'un kadim güzellikleri bu haberde... Kız Kulesi'nden Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'ne kadar simgeleri ile insana tarifsiz bir haz sunan İstanbul, tarihi ve kültürel dokusu ile dillere destan bir şehir. İstanbul'u İstanbul yapan simgeler, büyüleyici görüntüleri ve benzersiz atmosferiyle insanı etkisi altına alıyor.



İSTANBUL'UN SİMGELERİ GÖRÜNTÜLENDİ



İstanbul camileri, Boğaz'ı, Karaköy ile Eminönü'nü birbirine bağlayan tarihi Galata Köprüsü ve bunların kente yansımaları ile görenlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

MEGAKENTİN BENZERSİZ ATMOSFERİNİ KEŞFEDİN



İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını oluşturan Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Büyük Mecidiye Camisi ile Yavuz Sultan Selim Camisi, Çamlıca Kulesi kentin kadim güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Sembolik mekan ve yapıların ihtişamı ve mistik dokusuyla şehre yansılamaları görenleri adeta etkisi altına alıyor.