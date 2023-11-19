Bir il ve ilçede okullar tatil edildi

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.



Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Orgeneral Tekin Arıburun Caddesi üzerinde bulunan ağaç, park halindeki otomobil ile yolun üzerine devrildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı, otomobilin üzerindeki ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

Otomobilin ön camı ve tavanında hasar oluştu, ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Avcılar'da İstiklal Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ile belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta üst kısmında çocuk parkı bulunan, inşaat çalışması yapılacak eğimli arazide yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, toprak kayması olan alanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.

Sarıyer Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Ömer Kalaylı'nın, yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.