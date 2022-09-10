İstanbullular can derdindeyken İmamoğlu konserdeydi...

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza sonucu 85 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Üst geçitlerde yoğunluk yaşandı ve D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.



İstanbulluları mağdur eden kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklama gelmemesi ise sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Twitter'da gündem olan Ekrem İmamoğlu'na binlerce kullanıcı tweet atarak tepki gösterdi.