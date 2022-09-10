İstanbullular can derdindeyken İmamoğlu konserdeydi...
Kaynak: Sabah
İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olduğu ortaya çıkan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan büyük metrobüs kazasında da yine görülmedi. 89 vatandaşın yaralandığı Avcılar'daki kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen ne İmamoğlu'ndan ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, İmamoğlu'nun Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT etkinlik alanındaki konserlerini izlediği öğrenildi.
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza sonucu 85 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Üst geçitlerde yoğunluk yaşandı ve D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.
İstanbulluları mağdur eden kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklama gelmemesi ise sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.
Twitter'da gündem olan Ekrem İmamoğlu'na binlerce kullanıcı tweet atarak tepki gösterdi.