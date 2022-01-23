İstanbullu 2021'de en çok hamsi tüketti

İstanbul'da geçen yıl en çok hamsi ve istavrit tüketildi. İstanbul'da Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 40 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 7 bin 25 ton ile istavrit ikinci, 4 bin 148 ton ile de mezgit üçüncü oldu. Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 488 lira 61 kuruştan satılan ıstakoz, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu.

