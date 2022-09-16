İstanbul'dan Ağrı'ya pedal çevirdiler

Doğa tutkunu 66 yaşındaki Ali Fuat Gülşen ile 40 yaşındaki Can Sabuncuoğlu, doğa ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için İstanbul'dan Ağrı'ya pedal çevirdi.

Karadeniz Bölgesi'ni gezdikten sonra Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Ağrı'ya gelen doğasever iki bisikletli, "Ormanlar için yeşil rota" sloganıyla bir ayda 2 bin 148 kilometre yol kat etti.