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14 Kasım 2022 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 16:48:00

İstanbul'daki terör saldırısında öğretmen kızını ve torununu kaybetti

Kaynak: AA

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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızını ve torununu kaybeden Mehmet Özsoy, Bakırköy'deki evlerinde taziyeleri kabul etti.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un babası, Yağmur Uçar'ın da dedesi olan Mehmet Özsoy, gazetecilerin sorusu üzerine kızıyla en son cuma günü görüştüğünü söyledi.

Kızıyla son görüşmesine ilişkin Özsoy, "Safra kesesinde taş vardı. Tuzla'ya gidecekti, orada bir su varmış, iyi geliyormuş. Annesiyle gidip onu getirecekti. Ama olmadı, nasip, kısmet değilmiş. Hayali kızıyla birlikte yaşamaktı. Kızıyla hiç ayrılmazdı." şeklinde konuştu.

Arzu Özsoy'un Eyüpsultan'daki bir kolejde sınıf öğretmeni olduğu, 15 yaşındaki kızı Yağmur'un da Anadolu Lisesi 10. sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi.

Ailenin akrabası İhsan Bülbüloğlu ise saldırıyı kınarken, "Ama eminim ki, devletimiz bunu bunların yanına bırakmayacaktır. Gideni getirmek mümkün değil. Dilerim milletimiz bir daha böyle elim olaylarla karşılaşmasın. Çok acı bir olay. Üç ailenin ocağına ateş düştü. Her aileden ikişer kişi gitti." ifadelerini kullandı.

"SEVİLEN BİR ÖĞRETMENDİ"

Arzu Özsoy'un çok sevilen bir sınıf öğretmen olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Sabahtan beri velilerden aldığımız geri dönüşlerde herkes çok üzgündü, çok seviyorlarmış. Sevdiklerini biliyoruz zaten, zaman zaman kendisi de bahsediyordu, öğrencileriyle ilişkilerinde çok güzel bir iletişimi vardı. Yağmur, annesi gibi öğretmen olmak istiyordu. Çocukları seviyordu. Kendisi de dünyalar tatlısı bir çocuktu."

Arzu Özsoy'un ayrıldığı eşi ve Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın ise oyunculuk yaptığı ve bir süredir yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Nurettin Uçar'ın da acı haberi aldıktan sonra cenaze töreni için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Etiketler : beyoğlu terör saldırısı taziye
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