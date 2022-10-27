VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Yatırımcıların ülkemize olan ilgisi memnuniyet verici
İstanbul'da zincirleme kaza trafiği aksattı
Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir
Numan Kurtulmuş: Hala devletin içinde birtakım kriptolar var
Antalya'da lise yangını
TEM'de zincirleme kaza: Yolcu otobüsü şoförü yaralandı
Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı!
Fuat Oktay'dan Meclis'te Fincancı tepkisi: Kimse cüret edemez
Römorkunu kurtarmak isterken devrilen traktörün altında kalıp öldü
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyon'da kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı
ABD'den İranlı 14 yetkili ve 3 kuruluşa yaptırım
AB Komisyonu: Türkiye ile AB arasında inanılmaz bir iş birliği var
Bakan Soylu: Okul önlerinde kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar
İran'da saldırganlar camiye ateş açtı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
İstanbul Havalimanı kulesi meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü
Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle üniversiteler karantinaya alındı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak
Gürpınar açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Baykar'da ihracatta hedef 1 milyar doları geçmek
Putin'den 'Ukrayna'nın kirli bomba planlarını biliyoruz' mesajı
27 Ekim 2022 Perşembe 00:44:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 00:44:00

İstanbul'da zincirleme kaza trafiği aksattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sancaktepe'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, Çamlıca Gişeler mevkisinde, Ferhat K'nin kullandığı otomobile, otomobil de önünde seyreden kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, gelen başka bir araca alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Etiketler : TEM kaza İstanbul
Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi
Musa'yı oynamayı ikna ettim

Musa'yı oynamayı ikna ettim
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
Yetersiz bakiye şoku

Yetersiz bakiye şoku
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı
Miami'den İstanbul'a

Miami'den İstanbul'a
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Soğuk havada repertuvar değişti

Soğuk havada repertuvar değişti
Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX