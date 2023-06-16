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İstanbul'da zehirli denizanası paniği
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16 Haziran 2023 Cuma 15:52:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:52:00

İstanbul'da zehirli denizanası paniği

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Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanası Maltepe sahili açıklarında görüntüledi.

Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi'nde de görülmeye ve popülasyonları artmaya başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor. Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul'da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi. Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor. Ayrıca denizanası görülmesi durumunda yakınından uzaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Etiketler : marmara denizi deniz anası zehirli
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