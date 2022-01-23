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23 Ocak 2022 Pazar 10:05:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 10:05:00

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA

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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : EYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii otobüsü şarapole yuvarlandı KAZA
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