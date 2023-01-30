İstanbul'da yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.
Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Bazı araçlar da yolun sağına çekerek kar yağışının etkisini kaybetmesini bekledi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya çalışıyor.
KAR YAĞIŞI, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU
Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.
Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
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