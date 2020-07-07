İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
Kaynak: AA
İstanbul'da internetten yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul’da, önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı ’yasadışı bahis’operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ’yasadışı bahis’ten kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bu adreslerden biri olan Zeytinburnu’nda 4 katlı bir binaya koçbaşı ile giren özel harekat polisi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
Polis daha sonra içeride arama yaptı. Aramada çok miktarda ’yasadışı bahis’ten kazanıldığı düşünülen para, birçok ruhsatsız silah, çok sayıda flahs disk, telefon ve bahiste kullanılan çeşitli materyal ile doküman ele geçirildi.
Ele geçirilenler delil poşetlerine konularak emniyete götürüldü.
Aramaların ardından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden sonran emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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