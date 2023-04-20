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20 Nisan 2023 Perşembe 22:56:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 22:56:00

İstanbul'da bayramın ilk günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bayramın ilk günü yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle bayramın ilk günü saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi, Salihpaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi, Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.

Etiketler : İstanbul Emniyet Gaziosmanpaşa
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