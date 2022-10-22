VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki iki köyü terk etti
Kars'ta midibüsle tır kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı
Altun: Bazı ülkeler İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Başkan Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı
TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak
İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti...
Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik
Cezayir, Arap Birliği zirvesinde fikir ayrılıklarını sonlandırmayı hedefliyor
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz
MÜSİAD'dan yeni ABD vizyonu
"İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi"
Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasında tarafların kazanımları ve kayıpları tartışılıyor
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmasına başvurular başladı
"6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum"
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısı!
22 Ekim 2022 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 20:18:00

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Beykoz'da yarın düzenlenecek 4. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yarın 08.00 ila 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

"Kandilli Göksu Caddesi Ege kesişimi, Huzurevi karşısı, İspark karşısı, Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi kesişimi, Marmara Üniversitesi önü, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Göztepe Sokak kesişimi, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Küçüksu Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Kızılserçe Sokak girişi, Toplarönü Sokak girişi, Setüstü Sokak girişi, Pazar Sokak, Gülsever Sokak girişi, Mehmet Ali Birand Caddesi - Körfez Caddesi kesişimi, Halepli Çeşmesi, Mihrabat Caddesi, Kasap Ahmet Sokak, Kafadar Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Sazar Sokak, Rıfat Paşa Caddesi, Mektep Sokak, Çubuklu Caddesi - Fırın Sokak kesişimi, Çubuklu Ş. Ersin Güner Caddesi - alt geçit istikameti."

Ulusal statüde gerçekleştirilecek 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak.

Yarışmacılar, Boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp, başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.

Etiketler : Beykoz Kaymakamlığı trafiğe kapatılacak İstanbul
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
En büyük şansı

En büyük şansı
Aşka davet

Aşka davet
Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Ilıcalı'nın yüzen evi

Ilıcalı'nın yüzen evi
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi
Marmaris'ten iyiyim pozu

Marmaris'ten iyiyim pozu
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX