VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Macron: Soykırımı siyasiler değil hukukçular tanımlamalı
Büşra'nın kahreden ölümü! Acı detay...
Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır
Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Tunus açıklarında batan gemideki 4 Türk kurtarıldı
"Her türlü oyunu sergiliyorlar"
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Huzur' operasyonu! Binlerce gözaltı
Meteorolojiden uyarı... 3 gün sürecek
Macron'un iki yüzlüğü! Müslüman oylarının değerini anladı
Annesine yaklaştı
Hande sessizliği
Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!
WhatsApp'a emojiyle tepki özelliği geliyor
'Musa Ağacı'na özel koruma
Yanan Tüp bebek hayallerini yeşertti
‘Gezen tavuk' hayatlarını değiştirdi
52 yıllık misafirlere nisan soğuğu şoku
Fransa hükümeti, büyükelçiliği yeniden Kiev'de
Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor
Ringe çıktı
Alışveriş keyfi
Tarzını kendi belirliyor
16 Nisan 2022 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 18:05:00

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı yarın İstanbul'da yapılacak. Etap kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak.

Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.

Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

Etiketler : Türkiye Avrupa Yakası Avrasya Tüneli
4 yıllık aşka ikinci şans

4 yıllık aşka ikinci şans
Jetgiller

Jetgiller
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım

Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
Yükselmeme izin vermediler

Yükselmeme izin vermediler
Necati, Nurgül'e çok iyi geldi!

Necati, Nurgül'e çok iyi geldi!
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Estetiğe karşı

Estetiğe karşı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Bayram anlaşması

Bayram anlaşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER