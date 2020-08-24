İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram ele geçirildi
Kaynak: AA
İstanbul'da gelen ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir depoya baskın düzenledi. Baskında 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta ilçede bir depodan yoğun koku geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoyu bir süre takibe alan ekipler, adrese baskın düzenledi.
Dışarıdan gelebilecek tehditlere ve polis baskınlarına karşı deponun kapısının önüne araç park edildiği öğrenildi.
Operasyonda 208 kilogram Skunk ile 10 kilogram macun şeklinde Hint keneviri olmak üzere toplam 218 kilogram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram ele geçirildi
- Rize'ye Ağustos ayında kar yağdı
- Adana Valisi Elban'dan yangın açıklaması: Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz
- Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
- Malatya Pütürge'de korkutan deprem
- İzmir Seferihisar'daki yangında onlarca araç küle döndü