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09 Eylül 2023 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 12:00:00

İstanbul'da tramvayda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında araçta bulunan yolcular kendi imkanlarıyla tramvaydan inerken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halindeki tramvayın arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi ve 50. Yıl-Baştabya durakları arasında meydana gelen yangını fark eden vatman, tramvayı durdurdu.

Yolcular kendi imkanlarıyla araçtan inerken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler Topkapı istikametinde tek yönlü olarak yapılıyor.

Etiketler : istanbul tramvay yangın
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